Лекция по участию в закупках по 223-ФЗ для предпринимателей и самозанятых пройдет в Саратове 26 августа в 11:00.

На семинаре обсудят темы:

— Обеспечение доступа субъектов МСП и самозанятых к закупкам крупнейших заказчиков;

— Меры финансовой поддержки АО «МСП Банк»;

— Подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ как преимущество при участии в закупках;

— Факторинг как инструмент эффективного участия в закупочной деятельности.

Также пройдет открытый диалог с крупнейшими заказчиками.

Образовательное мероприятие проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и Саратовской области.