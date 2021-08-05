Лекция «Как удвоить выручку бизнеса, влияя всего на 5 метрик» пройдет в Саратове в ТЦ «Манеж», на проспекте Кирова 29 10 августа с 17:00 по 19:00. Мастер-класс будет полезен предпринимателям, чья прибыль «уперлась в потолок». Вместе с Андреем Рогатиным – сооснователем digital-агентства «Impress», молодые предприниматели рассмотрят пять метрик, влияя на которые можно увеличить свою прибыль, и изучат методы продаж и управления бизнесом.

Оставить заявку на участие можно здесь. Напомним, что участие в мероприятии бесплатное.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.