Саратовский центр «Мой бизнес» проведет мастер-класс «Финансовое мышление и финансовые установки для предпринимателей», посвященный развитию системного финансового мышления. Он пройдет 24 августа по адресу проспект Кирова, 29, ТЦ «Манеж», Гастродвор. Участие бесплатное. Оставить заявку на мероприятие можно здесь.

Спикер Светлана Алаева расскажет, чем финансовое мышление предпринимателя отличается от мышления обычного человека, и какие финансовые установки могут мешать развитию бизнеса, а также почему системное финансовое мышление важно для бизнесмена.

Программа пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.