Мастер класс «Зачем участвовать в фестивалях и ярмарках и как на этом заработать?» пройдет 18 августа в Саратове в 16:00 по адресу Краевая, 85, в 407 аудитории.

На лекции расскажут, чем участие в ярмарках может быть полезно бизнесу, а научать тонкостям подготовки к ней и о механиках взаимодействия с целевой аудитоией. Гости смогут узнать, что такое «Маркетинг впечатлений», и научатся участвовать в ярмарках и выставках максимально эффективно.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным, при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.