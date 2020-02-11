Ежегодно в Саратове проходит Международная научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 9-11 классов «Коммуникативные вызовы XXI века». Конференция является междисциплинарным проектом, отвечающим на проблемы нашего времени, и направленным на развитие научных коммуникаций международного академического сообщества.

Организатор конференции — Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС — особое внимание уделяет исследованиям взаимодействия средств массовой информации и общества, различных проблем политической, межкультурной и управленческой коммуникации. В рамках конференции также активно обсуждается лингво-культурный аспект коммуникации.

Исследования, проводимые студентами, магистрантами и аспирантами – участниками конференции, в области управления, политики и менеджмента, позволяют разработать и внедрять эффективные коммуникативные практики, учитывающие данные современной коммуникативистики, межкультурные особенности коммуникативного взаимодействия и успешный зарубежный опыт.

-Жизнь довольно часто бросает нам вызовы вне зависимости от конкретной сферы деятельности, будь то государственная служба, политика, бизнес. Как сказал австрийский философ Людвиг Витгенштейн: «Граница моего языка – это граница моего мира». Чем шире круг нашего общения, тем больше мы развиваемся сами — познаем опыт, знакомимся с различными нормами, правилами. Зачастую круг расширяется настолько, что знания одного, родного языка недостаточно. Изучая язык другой страны, мы изучаем культуру другого народа. Следовательно, делаем огромный шаг для собственного развития, — отметил и.о. заведующего кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации ПИУ РАНХиГС Денис Розеватов.

Конференция состоится 26 февраля 2020 года на площадке Поволжского института управления РАНХиГС. Подробнее о конференции можно узнать на сайте ПИУ РАНХиГС.