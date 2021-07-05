Завтра, 6 июля, в 16:00 состоится очередное заседание избирательной комиссии Саратовской области.

В повестке дня — обсуждение изменений в постановление избирательной комиссии Саратовской области от 15 июня 2017 года № 158/9-5 «Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местных бюджетов избирательным комиссиям муниципальных образований, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума. Также будет принято решение по освобождению от должности председателя и обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Федоровского муниципального района с правом решающего голоса Ирины Юфиной, а также члена территориального избиркома Балашовского района — Ольги Давыдовой.