18 декабря в 13:00 в пресс-центре «Комсомольская правда» состоится пресс-конференция по итогам регионального проекта «Гагарин-навсегда!».

В мероприятии примут участие:

— председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская,

— директор ООО «Золотая вязь» Александр Учуваткин,

— классный руководитель 11 Б класса, учитель физической культуры Гимназии №3 г. Саратова Екатерина Ефимова,

— ученик 11 Б класса Гимназии №3 г. Саратова Алексей Свотнев,

— ученик 11 Б класса Гимназия №3 г. Саратова Михаил Райков.

Заинтересованные представители тур-индустрии и журналисты смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» , а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».