В Саратове 19 июня в 12:00 на Набережной Космонавтов состоится открытие XX Международной этнокультурной экспедиции-фестиваля «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов». Об этом сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.

В мероприятии планируется участие заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислава Бедкина, министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светланы Баулиной, президента межрегиональной общественной организации журналистов, освещающих межэтническую тематику «Гильдия межэтнической журналистики», члена Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргариты Лянге, делегации из Республики Мордовия и представителей из субъектов Российской Федерации.

Юбилейная экспедиция будет проходить с 19 по 26 июня. Саратов станет первым городом традиционного маршрута по городам Поволжья.

В концертной программе открытия примут участие творческие коллективы Саратовской области, этнографическая фольклорная студия «МЕРЕМА» и театр песни «Росичи» Республики Мордовия.

Организаторами экспедиции-фестиваля являются Федеральное агентство по делам национальностей, а также министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.

Основная цель ежегодного проекта — развитие диалога между органами государственной власти и общественными организациями в области сохранения и развития культуры, языка, традиций, укрепление духовного единства народов многонациональной России.