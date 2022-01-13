Сотрудник саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала, какой погоды стоит ждать саратовцам ближайшее время.

По ее словам, Саратов сейчас находится в зоне влияния южного циклона и условия в циркуляции таковы, что он стационируется над нижним Поволжьем. Именно поэтому обильные снежные осадки затянулись надолго. За это время снежный покров увеличится более чем на 8-10 см.

Выпадение осадков также будет продолжаться в течение сегодняшнего дня и ночи.

Прекращение снега прогнозируется только во второй половине следующего дня, а в ночь на субботу снег возобновится.

В начале следующей недели также ожидаются продолжительные осадки, но

интенсивность их не высокая. Однако будет значительное увеличение снежного

покрова — прирост еще на 6 см.

Метели не ожидается, поскольку в ближайшие дни ветер в Саратове останется спокойным. Его скорость от 4 до 9 метров в секунду. В ночь с 14 на 15 января и в течение 15 января он повысится до 15-17 метров в секунду с порывами до 20, из-за чего образуются снежные заносы.

Температура воздуха в ближайшие дни от -2 до -7 градусов, а вот 14 января произойдет резкое кратковременное понижение температуры воздуха.

16 и 17 числа осадков не ожидается, но это будут морозные дни. В начале следующей недели ожидается продолжительный средний снег, который будет наблюдаться на

протяжении всех суток, а также захватит крещенскую ночь.