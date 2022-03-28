В Кировском районе Саратова правоохранители задержали 31-летнего мужчину, обвиняемого в том, что он изнасиловал женщину.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в субботу 26 марта около 5 часов утра 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к своему знакомому в многоквартирный дом по улице Академика Семенова.

Уточняется, что в это время здесь же была 44-летняя родственница хозяина жилища.

Гость, взяв в руки ножницы, стал угрожать женщине убийством и причинением тяжкого вреда здоровью женщины, после чего изнасиловал ее.

Когда насильник ушел, его жертва сообщила о произошедшем в полицию.

В настоящее время следователями взбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью».

Насильник задержан, но свою вину мужчина не признал. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.