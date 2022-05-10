В Саратове пьяный водитель иномарки влетел на территорию храма, пробив забор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как они отметили, инцидент произошел накануне, 9 мая, в районе 3-й Дачной.

— Вечером 9 мая, не справившись с управлением, автомобиль «Nissan» влетел на территорию храма Петра и Павла в районе 3-й Дачной. Он пробил ворота, которые установили совсем недавно, и разрушил одну створку, — рассказали саратовцы.

Также один из очевидцев указал на то, что в салоне автомобиля находилась женщина с детьми. При этом, водитель оказался пьян.

По словам Госавтоинспекции, виновник аварии найден. На него завели два административных дела.