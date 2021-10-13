Установлено, что ранее мужчина уже был осужден за управление машиной в состоянии опьянения. Однако 27 июля он, уже лишившийся прав, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде.

У одного из домов по улице Кольберта автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС.

Принимая во внимание все доводы, в том числе и неотбытое наказание по прошлому приговору, суд назначил жителю Озинского района наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением прав сроком на два года.