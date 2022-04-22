В областном центре дорожные полицейские выявили в течение пяти дней 561 тонированное автотранспортное средство.

Как сообщили в городской ГИБДД, с 15 апреля в Саратове проходит регулярное профилактическое мероприятие «Тонировка».

Уже есть результаты: пятерым любителям тонировки дорожные полицейские выписали денежные штрафы на суммы от 2000 до 3000 рублей. Два нарушителя ПДД арестованы на трое и пять суток.

Между тем, с начала года сотрудники ГИБДД выявили в Саратове 10 667 нарушений по ч.3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

К административной ответственности привлечены 83 автомобилиста.