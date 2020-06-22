Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух человека путем поджога, сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Утром 5 июня неизвестный поджог дверь в квартиру в одном из домов на Шелковичной. В этот момент в жилище находилась 38-летняя няня и ее двухлетняя подопечная. Благодаря оперативным действиям пожарных, женщина и девочка не пострадали.

По факту поджога возбуждено уголовное дело. Сейчас оперативники разыскивают подозреваемого в покушении на убийство.