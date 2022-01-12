Следователи начали проверку после того, как рабочиц получил травмы на производстве в Саратове.

11 января 2022 года в дневное время 49-летний рабочий осуществлял монтажные работы подвесной кран-балки, находясь на складе организации, специализирующейся на производстве минеральных удобрений.

По предварительной версии, около 15:00 при перестегивании ремня страховочного троса, рабочий, потеряв равновесие, упал с высоты на бетонное покрытие, получив травмы головы и тела. Врачи скорой помощи госпитализировали мужчину в медицинское учреждение.

Следователи осмотрели место происшествия.