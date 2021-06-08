Следователи проводят проверку по факту смерти 36-летнего мужчины в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днем 7 июня гражданин по просьбе знакомого — владельца погрузчика с краном, привез на стройплощадку в Поливановке связки с брусом и начал их разгружать. Он управлял техникой рулевыми рычагами.

Выгрузив вторую связку брусов, он стал переводить крюк крана к кузову погрузчика и коснулся линии электропередач, проходящей над данным участком местности. Очевидцем случившегося стал рабочий, находившийся неподалеку. На его глазах мужчина упал на землю без признаков жизни. Прибывшие по вызову медики, констатировали смерть пострадавшего.

Следователь совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. по предварительным данным, 36-летний мужчина был поражен электрическим током.

Обстоятельства произошедшего выясняются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.