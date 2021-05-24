Сегодня 24 мая, администрация Саратова заключила контракт на уборку и расчистку 15 саратовских прудов в Ленинском и Кировском районах. Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет о Верхнем и Нижнем Андреевском и Жасминном пруду, Карамяновском и Бахчевом, Бардинском и Семхозе, пруду в овраге «Балагой» и в центре села Багаевка и другие.

Прилегающие к ним территории расчистят от мусора, кустарника, мелколесья, выполнен текущий ремонт плотин и промывка водопропускных устройств, а также истребят комаров.

Напомним, два из них — Семхоз и Бахчев администрация отдает в руки частным лицам.