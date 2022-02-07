В полицию с заявлением о краже обратилась женщина. Она сообщила полицейским, что из ее квартиры похитили телевизор и стиральную машину, уточили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Заявительница предположила, что кражу совершила квартирантка. Сумма ущерба составляет 16 тысяч рублей.

В отдел доставлена 26-летняя женщина, ранее проживающая в квартире заявительницы. Она призналась в содеянном, пояснив, что похищенное сдала в комиссионный магазин.

Расследуется уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.