Теперь в этот список входят работники аптек, аэропорта, вокзалов, сферы ЖКХ и энергетики.

В Саратовской области управление Роспотребнадзора расширило перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Это указано в документе за подписью врио главного государственного санитарного врача области

Уточняется, что охват обязательной вакцинацией работников указанных сфер должен составлять не менее 80% от их общей численности. Первый компонент вакцины должен быть введен до 15 ноября, а второй — до 15 декабря.