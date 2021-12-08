По факту мошенничества сотрудников ООО возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

ООО, специализирующееся на производстве молочной продукции, в целях похищения бюджетных денег, создало фиктивную организацию, которая якобы осуществляла переработку продукции и затем реализовывало ее данной фирме.

С помощью этой хитрости руководители могли занижать выручку от реализации готовой продукции. На самом же деле они напрямую приобретали у контрагентов и перерабатывали продукцию, а фиктивно созданная организация не располагала никакими ресурсами.

Так, по налоговой декларации за первый квартал 2017 года организации из бюджета был необоснованно возмещен НДС в сумме в размере 2,9 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.