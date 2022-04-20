В Саратове продолжается расстановка контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас установлено 795 контейнеров по 180 адресам на территории Волжского, Кировского, Октябрьского, Фрунзенского районов, в том числе на Московской, 31, Большой Казачьей, 114/53, 2-ой Садовой, 138, Дзержинского, 2 и других.

— Серый контейнер предназначен для пищевых отходов, средств гигиены, текстиля, одноразовой посуды и прочих смешанных отходов. В желтый можно выбрасывать перерабатываемые отходы: стекло, бумагу, картон, металл, тетрапак, — уточнили в ведомстве.

Напомним, субсидия на закупку контейнеров выделена в рамках государственной программы и нацпроекта «Экология». Нацпроект разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона.