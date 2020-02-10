Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 16-летнюю Ксению Мазееву. Об этом сообщается в официальном сообществе отряда.

Девушка ушла из дома 31 января. Рост Ксении Мазеевой — 173 сантиметра. Она худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза каре-зеленые.

В момент исчезновения девушка была одета в белый пуховик с опушкой, голубые джинсы, черные кроссовки на высокой подошве.

Координирует розыск инфорг Надежда Перышко +7-905-383-86-88. Также информацию о Ксении Мазеевой можно сообщить по телефонам +7-800-700-54-52, или 112.

Девушка уходит из дома не в первый раз. Ее уже искали в мае 2018 года.