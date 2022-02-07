Жителя села Синенькие, 41-летнего Алексея Ульянова разыскивают полиция и добровольцы.

Как сообщили активисты областного поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети ВКонтакте, об Алексее ничего не известно после 1 февраля 2022 года.

В момент исчезновения пропавший был одет в зелено-коричневую камуфляжную куртку, светло-серые штаны, черные кроссовки фирмы «Adidas» и в светло-серую шапку.

Из особых примет известны рост саратовца, который составляет 170 сантиметров, его худощавое телосложение, короткие русые волосы и серо-зеленые глаза.

Любую информацию об Алексее Ульянове можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.