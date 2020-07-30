Около месяца в Саратове разыскивают пропавшего 48-летнего мужчину. ГУ МВД по Саратовской области рассылает ориентировки пропавшего гражданина.

Игорь Казаков проживает на Ново-Крегинской, 27. В июле он ушел из дома и больше не вернулся.

Пропавшему внешне около 32 лет, его рост 170-175 сантиметров. Он худощавого телосложения с темно-русыми волосами средней длины и серыми глазами.

В день пропажи мужчина был одет в черную футболку, голубые джинсы и белые сланцы.

Из отличительных примет стоит выделить небольшой шрам на лбу и татуировку на груди с группой крови «А(II)».

Если кому-либо известна информация о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по номеру 8 (8452) 92-88-38, 92-87-06 (круглосуточно), или в ближайший отдел полиции, а так же по телефону 02.