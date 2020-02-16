Житель Саратова Михаил Карпович пропал по дороге в Москву. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина вышел из дома 11 февраля и до сих пор не вернулся. По некоторым данным, он может находиться в Москве. Максиму Карповичу 32 года, его рост 185 сантиметров, крепкого телосложения. С карими глазами и темно-русыми густыми волосами.

В момент исчезновения мужчина был одет в серое пальто, тёмно-синие джинсы, темно-синий свитер, черные кожаные ботинки на молнии, двусторонняя серая-синюю шапку.

Координирует поиски инфоорг Надежда Пёрышко +7-905-383-86-88.