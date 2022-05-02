В Саратове разыскиваются виновники двух ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Так, 31 октября прошлого года «LADA Granta» сбила мужчину на Московском шоссе на АЗС. Известно, что пешеход получил серьезные травмы.

Кроме того, днем 18 января на 3-м Нефтяном проезде автобус сбил 52-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Мужчина скончался через два дня.

Очевидцев просят сообщить о подробностях по телефонам: 99-49-66, 8-987-361-69-76 или по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 88, кабинет № 807/3.