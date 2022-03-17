На днях в социальных сетях появился пост, в котором сообщается о ребенке, провалившимся в открытый люк при выходе из маршрутки.

Так, 15 марта 4-х летний ребенок вышел из маршрутки на Огородной, 153А и провалился с головой в ледяную воду открытого люка. Бабушка, по словам матери ребенка, была рядом с внучкой и нырнула за ней. Ехавшие в маршрутке люди вышли и также поспешили на помощь, достав обоих.

— Мой ребенок едва не утонул! Я в этот момент подходила к этой остановке, не буду описывать свои чувства. Скажу лишь огромное спасибо людям которые помогли вытащить мою дочь и свекровь, — прокомментировала шокированная произошедшим мать девочки.

Глава города Михаил Исаев поручил лично разобраться в этом происшествии главе администрации Заводского района Олегу Курицыну.