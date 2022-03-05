По поручению губернатора Валерия Радаева оперативный штаб по мониторингу всех сфер жизнедеятельности Саратовской области проводит постоянный мониторинг запасов продуктов питания и непродовольственных товаров.

Уделяется особое внимание наличию товарных запасов в объектах розничной торговли области, в том числе крупы и сахара.

Объем товарных запасов сейчас обеспечивает сложившийся потребительский спрос, пополняется регулярными поставками новых партий. Оптовые поставки постоянно формируются.

Наиболее значительные товарные запасы сформированы в распределительном центре «Саратов» (сеть «Пятерочка»), ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит» — г. Энгельс), на площадях ООО «Резерв».