18 октября в полицию с заявлением о краже обратилась жительница Калининска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области. 51-летняя женщина сообщила полицейским, что была в гостях у знакомой и ночью кто-то похитил ее телефон и 11500 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был неоднократно судим за кражи и мошенничество. Полицейскими изъят похищенный гаджет, деньги злоумышленник успел потратить на алкоголь.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому.