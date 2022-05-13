Житель Саратова предстанет перед судом за избиение своей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

В ночь с 5 на 6 февраля в квартире дома на улице Романтиков 39-летний мужчина приревновал свою 42-летнюю сожительницу. В ходе ссоры он избил ее руками и ногами по телу и голове, после чего вооружился вилкой и ударил ей два раза в правое плечо и бедро.

Уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.