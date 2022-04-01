Сегодня, спустя почти два года, закрывается инфекционное отделение в корпусе родильного дома. Об этом сообщил Евгений Ковалев.

Отделение перестает принимать пациентов с коронавирусом.

—Два года назад, когда в стране началась пандемия COVID-19 мы не были готовы к лечению пациентов от коронавирусной инфекции, но можно сказать, что с этим вызовом мы справились достойно. За время существования ковидного госпиталя было успешно пролечено порядка 6100 пациентов.

После выписки всех пациентов, в пустых палатах проведут тщательную уборку. После обработки стен, потолка, пола, кроватей палаты закроют, а через несколько дней проведут ещё одну генеральную дезинфекцию. Сегодня по случаю закрытия инфекционного отделения, за чашкой чая поблагодарил сотрудников за их профессиональную работуработу, — написал Ковалёв.