В Саратове росгвардеец помог пенсионерке вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Из окна квартиры старший сержант Денис Косенко заметил на улице пожилую женщину. Она была явно испугана, и правоохранитель вышел во двор уточнить у нее все ли в порядке.

Во время беседы выяснилось, что женщина дезориентирована и помнить только свое имя.

Тогда Денис связался с дежурным и сообщил о 95-летней потеряшке. Вскоре адрес проживания женщины был установлен и ее вернули домой.

Родные пенсионерки поблагодарили росгвардейца за быструю и оперативную помощь, оказанную в поиске человека.