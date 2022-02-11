Накануне, 10 февраля, в Кировском районе Саратова сотрудниками вневедомственной охраны, находившимися на маршруте патрулирования, были задержаны трое граждан, подозреваемых в краже металлоконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Из здания бывшей гостиницы по улице Горького трое граждан выносили металлическую лестницу. На вопросы правоохранителей о том, кому принадлежит имущество, мужчины пояснить не смогли.

Подозрительные граждане были задержаны. Ранее двое из них уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Мужчины дали признательные показания. Похищенное изъято. Задержанные переданы сотрудникам полиции.