Сегодня, 2 августа, рухнуло ЦТП на Ладожской улице, 5 в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в облспасе.

Сотрудники экстренной службы обследуют здание.

Обстоятельства выясняются.



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