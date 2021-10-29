В отношении четырех сотрудников унитарного предприятия возбуждены уголовные дела за мошенничество и превышение полномочий. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

В период с января 2020 года по 10 апреля 2021 года четверо руководителей филиала федерального государственного унитарного предприятия, используя свои служебные полномочия, формировали фиктивные отчеты для начисления доплат за выполнение разовых работ. Они заведомо знали о том, что такие работы не выполнялись.

Всего незаконно были перечислены деньги федерального бюджета на общую сумму свыше 4,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.