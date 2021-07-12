В августе в Саратове изменится схема дорожного движения на некоторых улицах города. Об этом сообщает мэрия Саратова.

Для возможности заезда машин на парковку у гипермаркета «Магнит» перенесут дорожный знак «Въезд запрещен» на семь метров в сторону улицы Вешняя.

При выезде с проспекта Героев Отечества на улицу Топольчанская движение по левой полосе будет разрешено только налево, по правой полосе — прямо и направо. Также при въезде с улицы Топольчанская на проспект Героев Отечества остается одна полоса.

Помимо этого, установят знаки «Остановка запрещена» по обеим сторонам дороги по улице 2-я Садовая на участке дороги от улицы Чернышевского в сторону городского пляжа.

Новая схема вступит в силу через 21 день.