Проводится доследственная проверка обстоятельств смерти мужчины возле парка «Патриот» в Энгельсском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, 23 февраля, один из рыбаков нашел тело мужчины 30-45 лет. Оно находилось неподалеку от военно-патриотического парка вооружения и военной техники «Патриот», рядом с Волгой.

Следователи не обнаружили у пострадавшего телесных повреждений.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.