Убийство произошло в центре Саратова 18 ноября.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, вечером «скорая» приехала по вызову в частный дом по 1-му проезду Радищева.

Здесь медики зафиксировали смерть 22-летней женщины, на теле которой имелись множественные резаные и колото-резаные ранения в области груди, шеи и живота.

В доме также находился 37-летний мужчина, у которого имелись многочисленные колото-резаные раны головы и лица. Его состояние в настоящее время оценивается как тяжелое.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30 — п.п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью».

Подозреваемый в преступлении 30—летний саратовец уже задержан.