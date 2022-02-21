В Саратове с 21-го февраля временно закрыто движение двух троллейбусных маршрутов.

Как сообщается на официальной странице компании «Саратовгорэлектротранс» в социальной сети «ВКонтакте», с 6 утра сегодняшнего дня не ходят троллейбусы маршрутов № 3 (Театральная площадь — улица Грибова) и № 16 (Железнодорожный вокзал — улица Грибова).

В компании пояснили, что вынужденная мера вызвана аварийными работами, которые проводит компания «КВС».

На какой срок прекращено движение 3-го и 16-го троллейбусов, к сожалению, не уточняется. Но, видимо, до завершения вскрышных работ коммунальных служб.