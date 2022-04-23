Сегодня утром, 23 апреля, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко оценил состояние теплоходов и их готовность к принятию пассажиров.

В минтранспорта рассказали, что перевозки начались по трем направлениям: Саратов – Сосновка, Саратов – Шумейка с и Хвалынск – Духовницкое.

Граждане могут воспользоваться правом льготного проезда на речном транспорте. Стоимость проезда с прошлого года не изменилась и составляет на линии «Саратов– Сосновка» – 66 рублей, «Саратов–Шумейка» – 40 рублей, «Хвалынск – Духовницкое» – 36 рублей.

Завершение навигации на линиях «Саратов-Шумейка» и «Саратов-Сосновка» запланировано на 30 октября, на линии «Хвалынск-Духовницкое» на 31 октября текущего года.