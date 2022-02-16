После отравления угарным газом 7-летний мальчик был госпитализирован.

Как сообщили в региональном СУ СК, в понедельник 15 февраля 2022 года 7-летний ребенок был у себя в квартире вместе с отцом и мамой.

Дом, где произошло ЧП, находится на улице Барнаульская в Саратове.

Примерно в пять часов вечера сын пожаловался родителям на свое плохое самочувствие. 44-летняя мама также почувствовала серьезное недомогание.

Следом стало нехорошо и 38-летнему отцу мальчика, который даже потерял сознание.

Супруга мужчины позвонила в «скорую помощь». Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь саратовцу и госпитализировали мальчика и маму с подозрением на отравление окисью углерода (продуктами горения).

Уточняется, что в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователь и специалист центра аварийно-газовой службы установили после осмотра квартиры, что на кухне у газовой колонки плохо работает отвод продуктов горения. Проводится проверка.