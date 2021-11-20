Инцидент произошёл утром 20 ноября в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, примерно в 5.00 пожарные получили сигнал о возгорании в торговых помещениях в 10-этажном доме № 4Б по 2-му проезду Блинова.

Выяснилось, что на 1-м этаже вспыхнул салон красоты. Здесь огонь охватил 30 кв. метров потолка и 5 кв. метров входной двери соседнего магазина.

Пламя потушили 2 пожарных расчета.

По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушения правил установки и эксплуатации электроприборов.