В Саратове школу № 9 на Соляной присоединят к Лицею прикладных наук

Средняя школа № 9 в Саратове планирует присоединиться к Лицею прикладных наук имени Трубецкова.

О грядущей реорганизации сообщил официальный телеграм-канал девятой школы.

В ходе встречи, состоявшейся 16 декабря, директор лицея Наталия Глущенко представила родителям и педагогам перспективы обучения в объединённом учреждении. Основной акцент в образовательной программе будет сделан на изучении точных дисциплин, что соответствует технологическому профилю лицея.

Точные сроки, когда реорганизация вступит в силу, пока не определены.

Напомним, школа № 9 находится на улице Соляная за сквером Первой учительницы. Лицей прикладных наук — на улице Комсомольская (пересечение с Первомайской). Между школами — примерно минут 10 ходьбы.

Ольга Сергеева