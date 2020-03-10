В саратовском строительном магазине продают шланги для дренажных и фекальных вод с надписью «На Берлин!». Информация об этом появилась в соцсетях.

Очевидцы пояснили, что такими приспособлениями торгуют в «Кастораме». Эту надпись обычно используют на плакатах ко дню Победы, но победобесие дошло уже до совсем абсурдных вещей.

До сих пор из года в год на полках магазинов можно наблюдать алкогольную продукцию с георгиевскими лентами. Но в этом году первое место в рейтинге антикреатива явно заслужил производитель этих шлангов для фекалий.

— Тому кто придумал эту идею этот шланг в рот засунуть и начинать откачку ***, — возмутился Дмитрий Дегтярев в комментариях под постом.

Не все саратовцы восприняли призывную надпись военного времени как нечто оскорбительное. Максим Дрёмин и вовсе заявил, что «эти шланги уже давно на рынке».