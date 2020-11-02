В Саратове на 78-м году жизни скончался генерал-майор транспортной милиции Владимир Фролков. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского УВДТ.

Он родился 20 ноября 1942 года в селе Гусевка Камышинского района Волгоградской области.

Поступив в органы правопорядка, он с октября 1966 года заочно учился в Саратовской средней специальной школе милиции. В августе 1967 года был назначен старшим инспектором наружной службы в линейном отделении милиции на станции Петров-Вал Дорожного отдела милиции на Приволжской железной дороге. Быстро освоив специфику оперативной и розыскной работы, молодой офицер задерживал преступников по «горячим» следам. Позже, уже будучи начальником линейного пункта милиции на станции Камышин, он наладил тесное взаимодействие с железнодорожниками. Для профилактики правонарушений в подвижном составе Владимир Фролков организовал дружину по сопровождению пригородных электропоездов.

С апреля 1972 года по октябрь 1983 года проходил службу на различных должностях оперативно-начальствующего состава Приволжского УВД на транспорте. Позднее по его инициативе в Приволжском УВДТ была внедрена поисковая система «Объект», активизирована работа заслонов и специальных групп. А вскоре последовали раскрытия ряда хищений краж грузов в особо крупных размерах.

Хорошая жизненная школа, большой практической опыт помогали Владимиру Фролкову при работе на руководящих должностях.

С октября 1983 года он был назначен заместителем начальника Северного УВД на транспорте, а в марте 1987 года возглавил Средневолжское УВД на транспорте.

Владимир Фролков прошел путь от старшины до генерал-майора милиции. С 1994 года Владимир Фролков ушел на заслуженный отдых.

— Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте выражают глубокие соболезнования семье и родственникам Владимира Фролкова. Светлая память о нем остается в наших сердцах, — говорится в сообщении ведомства.