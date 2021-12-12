Сегодня, 12 декабря, скончался почетный гражданин Саратовской области, чемпион по фехтованию Юрий Шаров. Об этом пишет министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов на своей странице в инстаграм.

— Легендарный человек в мире фехтования всю свою жизнь посвятил этому виду спорта. На протяжении 10 лет он входил в сборную Советского Союза по фехтованию на рапирах и защищал честь страны на крупнейших международных соревнованиях. Олимпийский чемпион, многократный победитель чемпионатов мира, тренер сборной России, Заслуженный работник физической культуры и спорта России, Почетный гражданин Саратовской области – это только часть его достижений, — написал Александр Абросимов.

Юрий Шаров родился в Саратове 22 апреля 1939 года. В 1964 году он стал заслуженным мастером спорта, в 1968 году взял серебро на Олимпийский играх в Мехико.