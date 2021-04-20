Сегодня, 20 апреля, на 83 году жизни из-за болезни скончался заслуженный учитель РФ, председатель Саратовской региональной общественной организации ветеранов педагогического труда Евгений Сказкин.

Он родился 10 января 1939 года в Энгельсе, закончил местное техучилище №9. Сначала трудился слесарем, потом работал в энгельсском ГК ВЛКСМ. С 1970 начал трудиться в сфере педагогики.

Евгений Сказкин сначала был обычным преподавателем, а потом стал руководителем образовательных организаций. Был директором двух профессиональных училищ, которые вошли в число лучших в Саратовском областном управлении.

В 1979 году его назначили первым заместителем начальника Саратовского областного управления, также он работал в этой должности, но в минобразе региона.

После выхода на пенсию в 1999 году он включился в работу с ветеранами педагогического труда.

За долголетний и добросовестный труд Евгения Сказкина наградили многими грамотами ведомств и организаций, имел почетное звание «Заслуженный учитель РФ», был награжден знаком «Отличник профтехобразования СССР», тремя Почетными знаками губернатора Саратовской области.

Министерство образования области выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Сказкина.