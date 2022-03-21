Машина «скорой помощи» застряла днем 20 марта в снежной колее в Саратове, после чего угодила в ДТП.

Инцидент со спецавтомобилем произошел в посёлке Комсомольский на улице Химическая у дома N9.

«Скорая» во время выезда к пациенту плотно угодила в снеговые ухабы и долго не могла вырулить. Видеокадры с преодолением препятствий появились в паблике «Заводской онлайн» соцсети ВКонтакте.

— Ужас,что творится, не проехать, — так комментируют увиденное саратовцы.

Уточняется, что местные жители помогли автомобилю выбраться из ловушки. Правда, выезжая, «скорая» задела боком припаркованный рядом автомобиль. К счастью, никто не пострадал.