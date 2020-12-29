Сегодня, 29 декабря, состоялось прощание с руководителем Саратовского гидрометцентра Михаилом Болтухиным.

Напомним, он разбился в аварии, которая произошла в минувшую субботу. У поворота на село Александровка столкнулись Suzuki Grand Vitara, к которой был Михаил Болтухин, и КамАЗ.

Десятки людей пришли проститься с погибшим и возложили цветы на его гроб. Прозвучали слова прощания от кафедры в СГУ, которую заканчивал Михаил Болтухин. По окончанию гражданской панихиды тело предадут земле на кладбище в селе Беленькие.

Михаил Болтухин много лет сотрудничал со СМИ Саратовской области. Его прогнозы погоды всегда подавались с юмором, шутками и глубоким знанием вопроса. Редакция информационного портала «Новости Саратова» работала с Михаилом Болтухиным со дня своего основания. Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким синоптика.