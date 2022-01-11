Житель Саратова поднял в социальных сетях обсуждение установленной в Саратове «Доски почета молодежи» с кучей ошибок. Она быстро набрала популярность, и саратовцы даже начали соревноваться, кто найдет больше опечаток на ней.

Что особенно отмечают саратовцы, доска почета с ошибками появилась в сквере Первой учительницы на Московской улице. А рядом находится здание регионального министерства образования.

-Больше всего обидно за ребят, которых хотели похвалить, а в итоге даже их имена написали с ошибками, — пишут горожане.